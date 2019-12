© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Un'infrazione alla costola sinistra non permetterà ad Allan di far parte della formazione del Napoli che stasera sfiderà il Bologna al San Paolo. A Liverpool, infatti, il centrocampista brasiliano ha rimediato un colpo e adesso ne paga le conseguenze, con l'indisponibilità per la partita di oggi. Ma quanto resterà fuori l'ex Udinese?

Tempi di recupero - L'edizione odierna de Il Mattino ipotizza che per rivedere il mediano verdeoro in campo ci vorranno almeno 7-10 giorni - e questa è la più ottimista delle visioni - anche se non sono da escludere complicazioni che allungherebbero il suo stop. Non è una buona nuova per Carlo Ancelotti, che sta ritrovando l'Allan migliore: contro il Liverpool è stato tra gli MVP della partita e la sua intensità in mediana ad oggi risulta fondamentale per il Napoli.