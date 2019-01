Napoli, Allan sogna il PSG e potrebbe saltare la trasferta di Milano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Proseguono i contatti di mercato tra il Napoli e il PSG per la cessione di Allan. Il giocatore non sarà tra i protagonisti della sfida contro il Milan e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo stesso brasiliano avrebbe confidato ai compagni di squadra che potrebbe addirittura non partire neanche per Milano con il resto dei compagni. Gli azzurri stanno aspettando una proposta ufficiale da parte del club parigino e allo stesso tempo si interrogano con quale carica il giocatore resterebbe agli ordini di Ancelotti dopo la proposta da capogiro arrivata da Al Khelaifi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.