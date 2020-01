© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista Allan considera ormai esaurita la sua avventura con il Napoli e sogna di sbarcare in Premier League già in questi ultimi giorni di mercato. Come riferisce Il Mattino, il calciatore spera in una chiamata di Ancelotti, che già l’aveva contattato a metà mese, per portarlo all’Everton anche se i tempi sono stretti e non è detto che l’operazione riesca ad andare in porto visto che al momento il club inglese non ha presentato ancora un’offerta a De Laurentiis. Salvo possibili e improbabili sorpresa il brasiliano dovrebbe restare fino a fine stagione e poi salutare Napoli e l’Italia.