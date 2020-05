Napoli, Allan tra i potenziali partenti: piace Nandez del Cagliari

In caso di cessione di Allan da parte del Napoli, il ds Giuntoli insieme al tecnico Gattuso dovranno prendere una decisione importante sull'eventuale sostituzione. Le possibilità sono più di una: la prima è quella di puntare su un giovane di qualità come potrebbe essere Ricci dell'Empoli, che piace da tempo e che viene seguito con attenzione. Altrimenti andare su un profilo più esperto e che abbia anche familiarità con la massima serie come Nandez del Cagliari. Altrimenti puntare su un calciatore straniero come Soumaré del Lille, che intriga ma che allo stesso tempo spaventa per il prezzo monstre da 40 milioni sparato dal club francese. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.