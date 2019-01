Napoli, Allan tra rinnovo e il PSG: in estate possibile nuovo assalto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere del Mezzogiorno in edicola si sofferma sulla situazione di Allan, centrocampista del Napoli non convocato da Ancelotti per l trasferta di Milano dopo essere stato a un passo dal Paris Saint-Germain. Ora il brasiliano "vuole riconquistare i tifosi che - si legge - hanno compreso la sua legittima ambizione". L'ex Udinese però potrà avere l’opportunità di aumentare l’ingaggio di 2,5 milioni di euro a stagione, mentre il Paris Saint Germain potrebbe farsi avanti anche in estate. Questa volta, però, senza i paletti del FFP.