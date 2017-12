Napoli, Allan: "Vittoria importantissima, ma restiamo coi piedi per terra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Napoli Allan ha commentato così a Sky Sport la vittoria col Crotone: "Spero di crescere ancora tanto per aiutare la mia squadra. Sono contento di giocare con questi compagni. Crotone? Abbiamo concesso troppo in alcuni frangenti della gara. Il Crotone è un avversario di qualità. Se gioca in casa è ancora più pericoloso. Questi tre punti sono stati importantissimi per noi. Scudetto d'Inverno? Ciò che conta di più è stare lassù. Siamo primi e siamo felici, ma serve mantenere questa posizione in classifica anche a fine anno. Restiamo coi piedi per terra".