Napoli, allenamento a Castel Volturno: Mertens al top, ma si complica il rinnovo

Il Napoli torna a correre a Castel Volturno, in attesa del via libera per gli allenamenti collettivi. Dries Mertens, come riportato da Sky Sport, si è presentato ai primi allenamenti con una condizione fisica invidiabile, ma il suo futuro è in bilico: Gattuso vorrebbe trattenerlo, ma al momento non c'è nessun accordo sul possibile rinnovo.