Napoli, allenamento confermato ma il Barça è a rischio: 7 giorni di stop in caso di rinvio

Nella giornata di oggi è confermato l'allenamento del Napoli che continua la preparazione in vista della sfida di Champions contro il Barcellona che però dovrebbe essere rinviata a causa dell'emergenza per il coronavirus. Infatti, in Spagna il dibattito è aperto e soprattutto, dopo la positività di Rugani, è probabile che l'UEFA decida di fermare tutto nonostante il comportamento poco interventista utilizzato fino a ieri. A quel punto, Gattuso ha già pronto il piano per la "quarantena", con 7 giorni di riposo per tutti, in attesa che si sappia qualcosa in più e che i paesi possano voltare pagina riniziando una vita più normale di quella attuale. A riportarlo è Tuttosport.