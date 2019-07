Napoli, Almendra piace ancora. Il Boca però chiede 26 milioni

© foto di Gaetano Mocciaro

Secondo quanto si legge nel Corriere dello Sport stamani in edicola, oltre a monitorare con attenzione la situazione del centrocampista macedone Elif Elmas del Fenerbahce, la dirigenza del Napoli sta ancora mantenendo i contatti per Agustin Almendra, talentuoso classe 2000 del Boca Juniors. Angelici, presidente degli Xeneizes, intende però monetizzare al massimo delle sue possibilità, e chiede 26 milioni per lasciarlo partire. La dirigenza partenopea, però, conta di chiudere più o meno alla metà.