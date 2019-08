© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Campana, giovane ecuadoriano del Barcelona de Guayaquil, è il nome nuovo per l'attacco del Napoli. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che la società azzurra ha fatto un sondaggio per il ragazzo, centravanti di 1 metro e 87 che ha ben figurato ai mondiali under 20. Costa 5 milioni di euro più un 25% sulla futura rivendita. Ritenuti troppi, per ora, dal Napoli.