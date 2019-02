Napoli, altra gara dominata ma stavolta con i gol: secondo posto blindato

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli a Parma ritrova gol e vittoria. Dopo i due 0-0 con Fiorentina e Torino, la squadra di Carlo Ancelotti si ripete dal punto di vista della prestazione, dominando sin dai primi minuti anche i gialloblù, ma stavolta concretizzando le palle gol a disposizione, anche con un discreto cinismo con quattro gol su cinque tiri nello specchio dei quattordici totali. Il miglior modo per avvicinarsi alla sfida contro la Juventus, ma soprattutto a quella con il Salisburgo, avendo anche la serenità di un secondo posto nuovamente blindato con il +9 sull'Inter fermata in serata sul campo della Fiorentina allo scadere.

Nonostante l'assenza di Albiol, ed a gara in corso anche di Maksimovic, la difesa è ormai una certezza ed Ancelotti si gode il quinto cleen sheet consecutivo (non accadeva dal novembre 2015), ma la notizia è il ritorno al gol di Milik, autore di una doppietta che lo porta a quota 14 in campionato, con un nuovo sorpasso su Piatek per quanto riguarda la media minuti gol (una rete ogni 103' per l'azzurro contro i 105' del milanista). A Parma va in scena una delle massime espressioni della Napolonia perché disputa una delle migliori prove anche Zielinski, autore del gol che sblocca il match, ma soprattutto di una prova di grande continuità dando l'impressione di aver finalmente fatto il salto di qualità, anche grazie alla posizione di falso esterno nel 4-4-2 che lo porta ad essere un trequartista aggiunto dietro Milik ed al fianco di Mertens. Per il resto solo conferme sull'ottimo momento di alternative come Ounas e Verdi, ma anche dei laterali Hysaj e soprattutto Malcuit, capace di disinnescare la velocità di Gervinho, e di Allan e Fabian che migliorano l'intesa partita dopo partita. Il Napoli arriva nel migliore dei modi alla fase cruciale della stagione.