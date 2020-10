Napoli, altra negatività per il gruppo: gli azzurri sperano di poter terminare la bolla

Il rischio contagio dopo la sfida con il Genoa sembra finalmente alle spalle. Ieri infatti gli azzurri hanno potuto tirare un sospiro di sollievo perché il risultato di quest'ultimo giro di tamponi - ritenuto il più attendibile, ad oltre 10 giorni dalla sfida ai rossoblù - ha dato esito negativo per tutta la squadra. Un risultato atteso da tempo dal gruppo, che la scorsa settimana temeva davvero di doversi fermare e convivere col virus per i contatti ravvicinati avuti con gli avversari. Ora la speranza generale è che dopo il prossimo giro di tamponi, e quindi magari già dopo il weekend, possano arrivare anche notizie positive in merito alla bolla di Castel Volturno.

Con un altro esito negativo dell'intero gruppo, la ASL potrebbe passare anche ad una sorta di 'quarantena soft' e quindi permettere agli azzurri di proseguire l'isolamento nelle proprie case. Per il momento prosegue il ritiro forzato tra playstation in camera e doppie sedute agli ordini di Gattuso, che sta provando a far diventare queste due settimane un'opportunità per lavorare dal punto di vista fisico e tattico in vista della sfida all'Atalanta, portando in condizione l'ultimo arrivato Bakayoko, fermo da inizio anno tra lo stop alla Ligue1 e la preparazione ai margini col Chelsea. Migliorano anche le condizioni di Lorenzo Insigne che però tornerà a disposizione dopo la sfida ai nerazzurri.