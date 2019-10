Napoli, altra occasione sprecata: le gare stregate ora sono troppe

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'ennesima occasione sprecata. Il Napoli non va oltre il pari a Ferrara con la Spal, allineandosi a quanto fatto da Juventus e Inter contro le medio-piccole, e mancando così l'opportunità di riavvicinarsi. Ed il vero aspetto negativo è che ora la squadra di Ancelotti deve spostare lo sguardo altrove: all'Atalanta che allunga, come prevedibile, e mercoledì sarà di scena al San Paolo ed addirittura alle spalle con le romane che sono lì. Nonostante la prova generosa degli azzurri, non senza recriminazioni - per occasioni sprecate a ripetizione nell'ultima mezz'ora ed un palo a portiere battuto - ciò che preoccupa è la ripetitività di questo tipo di gare stregate contro le medio piccole. Contro avversari dietro la linea del pallone, il Napoli ha raccolto pochissimo, non riuscendo a scardinare Cagliari, Genk, Torino e Spal. Troppe gare per chi vuole avere grandi ambizioni. E stavolta l'aggravante è il gol subito, dopo averla sbloccata subito.

Ancelotti nel post-partita ha minimizzato, spostando l'attenzione alla gara delicatissima di mercoledì, senza appellarsi al calcio di rigore dato e poi revocato al monitor dall'arbitro sull'1-1 o all'ennesimo infortunio in difesa con Malcuit - uscito in lacrime, si teme un interessamento del crociato - che rischia di prolungare ulteriormente l'emergenza difensiva. Non è bastato al tecnico ridurre le rotazioni, nonostante i tanti impegni, ed Elmas - una delle poche novità - a destra da falso esterno rientrando verso il campo, non ha convinto. Spento anche Mertens, confermato a furor di popolo dopo la doppietta a Salisburgo. Di positivo c'è la continuità realizzativa di Milik ed una condizione apparsa convincente nonostante lo sforzo di mercoledì, col Napoli padrone nella ripresa. Senza la giusta cattiveria ed il killer instinct sotto porta, però, le partite