Napoli, altra ottima gara ma solito problema del gol: ko col Barça a Miami

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo ko per il Napoli nei test internazionali. La squadra di Ancelotti esce sconfitta dal primo dei due test con il Barcellona a Miami per 2-1, nonostante abbia confermato il livello di gioco altissimo visto nei successi contro Liverpool e Marsiglia. Gli azzurri disputano almeno un'ora di gioco di grande livello, togliendo il pallino del gioco ai catalani, costringendoli a rincorrere nelle transizioni negative, ma palesando nuovamente il problema dell'anno scorso, quello della concretizzazione delle occasioni che alla fine porta il risultato a non corrispondere a quanto visto in campo ed a riflettere per quanto riguarda la società - quando ci avviamo ormai a metà agosto - sui rinforzi in attacco da assicurare ad Ancelotti.

Il Napoli parte con l'errore sotto porta di Insigne, che si fa ipnotizzare da Neto proprio a due passi dal portiere, ma soprattutto di Mertens - da titolare come falso nove, con Milik inizialmente fuori - che da due passi non trova la porta e spreca un assist di uno straordinario Callejon. Al primo vero tiro passa il Barça con Busquet con un tiro da fuori ed il Napoli trova il pareggio proprio con Callejon, nel solito asse con Insigne. Nella ripresa stesso copione con Milik che, dopo un paio di occasioni sui cui forse non poteva fare di meglio, in stile mai dire gol da zero metri, con un inspiegabile colpo di petto manda sopra la traversa un cross di Ghoulam solo da spingere. Gol sbagliato, gol subito: nell'azione seguente un altro tiro da fuori porta al 2-1 di Rakitic. Ancelotti da un lato non può essere soddisfatto di alcune giocate singole sotto porta, ma in linea generale la squadra crea e convince con tante note positive, a partire dalla crescita di condizione di Elmas, Fabian e Zielinski, la buona prova di Maksimovic in attesa del ritorno di Koulibaly per far coppia con Manolas, la solidità di Di Lorenzo e l'asse Insigne-Callejon che funziona a meraviglia. Sabato alle 23 al Michigan Stadium si replica,, poi al ritorno a Napoli il tecnico si attende di trovare un doppio regalo per completare l'attacco e ultimare una squadra a cui manca poco per diventare grandissima.