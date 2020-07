Napoli, altra prova a basso ritmo: Gattuso bacchetta squadra ed arbitro

Altra prova in fotocopia a quella con l'Udinese, ma risultato diverso per il Napoli. La squadra di Gattuso, già certa dell'Europa League e che ormai ruota almeno sette elementi a partita per tenere tutti in condizione senza rischiare sovraccarichi muscolari in vista di Barcellona, ripropone un'altra partita a basso ritmo, girando a vuoto col possesso e faticando a creare occasioni da gol. Merito anche del Parma, voglioso di riscattare l'ultimo periodo nero e tutto compatto dietro la linea della palla, ma anche demerito dell'attacco - privo sia di Mertens che di Milik, con Lozano in difficoltà da falso nove e poi spostato sull'esterno - che stavolta non trova lo spunto nel finale come accaduto con l'Udinese e di un centrocampo che in questo scenario tattico a difesa schierata risente della mancanza della qualità di Lobotka e Zielinski (con Fabian sono tornati titolari Allan e Demme).

Da un lato il Napoli è in versione vacanziera anche sul piano dell'applicazione, dall'altro il Parma è pericoloso solo ad inizio gara (su un retro-passaggio di Allan che manda in porta i gialloblù) e per il resto non impegna mai Meret. La gara però viene decisa nel finale col secondo rigore per il Parma assegnato dall'arbitro Giua - già finito nel mirino delle proteste del Napoli per un rigore evidente non assegnato nel ko col Lecce - per un contatto tra Koulibaly e Kulusevski che non c'è, o meglio arriva con l'attaccante già in caduta, come sottolinea Gattuso nel post-partita: "Con questo arbitro non siamo fortunati, è lo stesso del rigore col Lecce. Che rigore è il secondo? E' già per terra quando c'è il tocco, Kulusevski è caduto da solo. Koulibaly lo prende dopo, non è rigore", passando poi a bacchettare la squadra per provare anche a spronarla in vista delle prossime gare: "Sicuramente potevamo fare meglio, il primo tempo è stato al di sotto delle nostre qualità, anche se loro non hanno mai tirato in porta ma ultimamente appena arrivano di là prendiamo gol e dobbiamo migliorare in questo". E per finire un passaggio sulla prossima partita, tatticamente totalmente diversa, che Gattuso ricollega alla Champions: " Sabato col Sassuolo sarà una partita che ci avvicinerà al Barcellona perché sono squadre che si somigliano come gioco...".