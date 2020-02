vedi letture

Napoli, altra prova perfetta in Coppa: Fabian avvicina la finale

Il Napoli aggiunge un'altra vittima illustre alla sua collezione stagionale. Appena tre giorni dopo il terribile ko interno con il Lecce, la squadra di Gattuso conferma di vivere una stagione indecifrabile sulle montagne russe battendo a domicilio l'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia, il fronte in questo momento più prezioso per gli azzurri perchè rappresenta la strada più corta per conquistare l'Europa League diretta. Il Napoli supera l'Inter di Conte proponendo una gara di sofferenza, sacrificio, applicazione, forse l'unica tipologia che sa interpretare con equilibrio in questo momento - e già vista nel corso dell'anno con il Liverpool per due volte, ma anche con la Lazio e la Juventus - difendendo con un 4-5-1 con due linee strettissime e finendo per non far calciare mai l'Inter verso la porta di Ospina.

Non mancano stavolta i meriti di Rino Gattuso, capace di dare compattezza ed umiltà alla squadra, con un piano tattico preciso per limitare l'Inter - con Mertens per tutta la gara su Brozovic, per esempio - ma che poi porta a chiudere con più occasioni pericolose costruite rispetto ai nerazzurri. Buona la prova della linea difensiva, nonostante un nuovo stop per Koulibaly, col ritorno di Manolas con Maksimovic, così come quella di Elmas, schierato a sinistra da falso esterno nel tridente - al posto di un Insigne con problemi al ginocchio - e risultando il migliore degli azzurri subito dopo Fabian, autore della prodezza che dà al Napoli un vantaggio importante in vista della gara di ritorno. In attesa dei 90 minuti del San Paolo, il Napoli dovrà dare risposte anche sul piano della continuità per risalire in campionato e l'obiettivo è lo stesso ormai da mesi: provare a mantenere equilibrio ed applicazione anche quando bisogna fare la partita con le medio-piccole.