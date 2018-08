Napoli, altra rimonta per Ancelotti: l'esordio al San Paolo è da sogno

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Ancelotti non poteva immaginarlo più emozionante il suo inizio sulla panchina del Napoli. Dopo la vittoria all'esordio per 2-1 sulla Lazio in rimonta, in uno a stadio a cui è legatissimo come l'Olimpico di Roma, è arrivato il rimontone alla prima al San Paolo, contro il suo Milan, allenato peraltro da Gattuso, il giocatore con cui ha avuto il rapporto più stretto e genuino in assoluto in carriera. "Sono qui per emozioni forti, fortissime come queste prime due che ho vissuto, cose che non ho provato nell'ultimo anno" le parole del tecnico azzurro in conferenza, sottolineando i motivi che hanno portato alla rimonta dal 2-0 a favore del Milan: "La partita è stata bellissima, l'abbiamo vinta con la volontà, qualità e soprattutto la spinta del San Paolo nella fase decisiva. Non meritavamo il 2-0, il Milan ha fatto bene nella gestione da dietro, ma sono arrivati due volte in area e ci hanno fatto due gol".

Enorme la spinta del San Paolo, dopo lo sciopero del tifo nei primi 45', ma il Napoli l'ha vinta per le prodezze individuali di Zieliski e soprattutto per la mossa di Ancelotti di lanciare Mertens (per Hamsik) passando al 4-2-3-1. In fase passiva una sorta di 4-4-2 che ha cambiato pure i tempi del pressing che gli azzurri fino a quel momento avevano portato male, favorendo l'uscita dei rossoneri da dietro abbassando gli interni per poi cambiare gioco verticalizzando sugli esterni alti. Vittoria alla fine meritata per il Napoli, colpevole sui due gol seppur arrivati su due isolate percussioni rossonere, e che l'ha spuntata grazie soprattutto ad una capacità di non abbattersi nell'avversità, al punteggio ingiusto, mantenendo la serenità e ritrovando alla lunga il gioco per ribaltare pure un doppio svantaggio.