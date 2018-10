Napoli, altra rivoluzione: almeno sei cambi per Ancelotti

© foto di www.imagephotoagency.it

Mettere da parte l'euforia per l'impresa contro i vice-campioni d'Europa per chiudere nel migliore dei modi questo tour de force. Il Napoli è chiamato ad un'altra vittoria al San Paolo per regolare il Sassuolo dell'ex azzurro De Zerbi e confermarsi seconda forza del campionato, a sei punti dalla Juve ma con un calendario finora più complicato e lo scontro diretto giocato in trasferta. Tutt'altro che una passeggiata per il Napoli perché i neroverdi hanno solo due punti in meno, frutto di un ottimo inizio di campionato (mai avevano totalizzato 13 punti dopo sette giornate e solo la Juve ha segnato finora di più con 16 gol a 15), mostrando un'ottima organizzazione e filosofia di gioco.

Carlo Ancelotti dovrebbe ricorrere ad un turnover più ampio dopo la Champions. Per gestire la rosa, ma anche le energie all'ultima gara prima delle nazionali. Tra i pali potrebbe tornare Karnezis, in difesa si rivede Hysaj a destra ed a sinistra Luperto per la squalifica di Mario Rui (ma non si esclude Malcuit a destra con Hysaj spostato a sinistra), con al centro Koulibaly e Maksimovic (in ballottaggio con Albiol). A centrocampo l'unica certezza è il ritorno di Zielinski, ma a sinistra oppure al centro lasciando la corsia a Verdi, chance per Diawara al centro con il polacco (ma non è da escludere Rog). In attacco toccherà a Mertens affiancare Insigne. Come accaduto finora, però, è lecito attendersi sorprese. Le scelte di Ancelotti dipenderanno anche dal piano gara preparato per opporsi ai neroverdi.