Napoli, altra vittoria convincente: la squadra del futuro brilla a Genova

Il Napoli dà continuità alla vittoria contro la Roma vincendo anche sul campo del Genoa, sceso in campo col coltello tra i denti dopo la vittoria del Lecce in anticipo. Nonostante rotazioni e squalifiche, la squadra di Gattuso raccoglie la settima vittoria nelle ultime otto partite e conferma ottimi livelli di gioco al di là degli interpreti, controllando la partita dall'inizio alla fine, seppur col solito difetto di una percentuale realizzativa bassa che tiene aperta la contesa ed al primo passaggio a vuoto - ad inizio ripresa - viene raggiunta dalla squadra di Nicola.

Dopo il vantaggio iniziale del solito Mertens, grazie ad una delle tante azioni palla a terra in velocità sull'asse con Insigne, il gol-vittoria porta la firma di Hirving Lozano. Il messicano regala tre punti agli azzurri con un attacco alla profondità a mille all'ora - caratteristica che non hanno gli altri esterni in rosa - poco dopo l'ingresso in campo. Una rete che può significare tanto per il suo finale di stagione ed in generale per l'esperienza in maglia azzurra, così come le prove di tanti elementi che rappresentano il futuro del Napoli. A partire da Lobotka, sceso in campo dal primo minuto per lo squalificato Demme, autore di una prova di grande qualità, dando velocità e geometrie d'alto livello al palleggio, con l'aiuto di Elmas, classe '99 prezioso in entrambe le fasi di gioco e sceso in campo nella rotazione delle mezzali. Segnali importanti anche da Politano, sempre più a suo agio nel tridente con Mertens o Insigne, così come Hysaj (s'è riaperta la trattativa per il rinnovo) che per Gattuso è una garanzia come alternativa su entrambe le corsie, oltre a Meret e Maksimovic a tutti gli effetti dei co-titolari.