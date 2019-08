Napoli, altre quattro uscite per finanziare il doppio colpo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'agosto 'incandescente' annunciato da De Laurentiis è arrivato e la società continua a lavorare per assicurare a Carlo Ancelotti due acquisti in attacco. Parallelamente restano altri quattro giocatori in uscita da piazzare, ma senza svenderli, per far crescere quel tesoretto a cui la società ha lavorato tutta l'estate con una decina di cessioni 'minori.

In uscita è sempre caldo il nome di Simone Verdi. L'attaccante vuole continuità, come dichiarato pubblicamente da Ancelotti, è con ogni probabilità il suo futuro sarà al Torino, in vantaggio rispetto alla Sampdoria, che con la certezza della partecipazione ai gironi di Europa League farà l'ultimo passo in avanti per accontentare la richiesta di De Laurentiis di circa 25mln di euro. Il Napoli punta ad ottenere una ventina di milioni invece da Elseid Hysaj, in esubero dopo l'arrivo di Di Lorenzo e la conferma di Malcuit, ma in questo caso i club interessati - la Roma, ma anche la Juventus se dovesse cedere Cancelo - sanno che il tempo gioca a loro favore. Tornando all'attacco, probabile la cessione anche di Adam Ounas. Valutato oltre 20mln di euro nell'ambito dell'affare Pépé, poi saltato, l'algerino fresco vincitore della Coppa d'Africa ha mercato in Ligue 1 e non è escluso che possa comunque andare ugualmente al Lille che resta interessato dovendo ricostruire l'intero parco attaccanti. Con la valigia pronta anche Lorenzo Tonelli, al momento sesto centrale dopo Manolas, Koulibaly, Maksimovic, Chiriches e Luperto e recentemente escluso dai convocati per la sfida al Liverpool. In scadenza 2021, il Napoli punta ad ottenere 5mln di euro dal difensore che piace alla Fiorentina, ma soprattutto alle neo-promosse con in testa il Lecce. Dopo tante cessioni, il club di De Laurentiis punta a sbloccare le ultime uscite per liberare caselle e ulteriori risorse per il doppio colpo in attacco.