Napoli, altro che addio: De Laurentiis inserisce Meret tra gli incedibili

Nonostante i malumori dopo aver perso il posto, che qualcuno aveva tradotto come possibile apertura a un addio nel corso del prossimo mercato, il Napoli non ha nessuna intenzione di lasciar partire Alex Meret. L'investimento importante fatto da De Laurentiis per portarlo in azzurro, non verrà gettato al vento, con il presidente che lo considera incedibile senza mezzi termini. Il giovane portiere si è già messo a disposizione per migliorare i fondamentali che gli hanno fatto perdere il posto in favore di Ospina e da qui ripartirà la sua carriera partenopea. A riportarlo è Il Mattino.