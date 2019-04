Napoli, altro flop e squadra irriconoscibile: Ancelotti preoccupato

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli fallisce anche l'ultima gara d'avvicinamento alla sfida dell'Emirates. La squadra di Carlo Ancelotti non va oltre il pareggio in casa col Genoa, ma al di là del risultato finale - che avrebbe anche potuto sorridere agli azzurri con un paio di guizzi straordinari di Radu nel finale - resta un'altra prova che proietta gli azzurri a Londra tra tanti dubbi e incognite dal punto di vista tattico e fisico. Il Napoli infatti ripete per grandi linee la prova in affanno di Empoli, prestando il fianco alle ripartenze del Genoa che gioca anche con l'uomo in meno per un'ora e proprio in dieci a fine primo tempo riesce a ristabilire la parità dopo il gol di Mertens, frutto di una giocata individuale del belga che è di nuovo tra le poche note positive della serata.

Privo di reali obiettivi in campionato con un +7 sull'Inter che nel pomeriggio non va oltre il pari interno, il Napoli sembra proprio non riuscire a cambiare marcia dal punto di vista mentale. Ad Ancelotti non resta paradossalmente che sperare che in queste due ultime partite ci sia stata un'altissima componente psicologica, altrimenti a Londra "sarà dura giocando così, difendendo con tanto spazio tra le linee, come mai accaduto prima d'ora in stagione". E lo stesso tecnico sembra percepire come la squadra non sia in grado di esprimersi ai massimi livelli senza un obiettivo per cui lottare: "Se il problema è l'attenzione e l'applicazione, il sogno ce l'abbiamo davanti e comincia giovedì - le parole del tecnico in conferenza -, ora difendiamo male e credo sia un problema d'applicazione, ma abbiamo quattro giorni per prepararci". Le scelte sono già fatte con Mertens che verrà confermato con Milik, così come Hysaj a destra e non Malcuit ed anche dal punto di vista fisico l'auspicio del tecnico è che sia stata la mente a rallentare le gambe, a partire di quelle di big come Allan e Koulibaly apparsi - ieri come ad Empoli - tra i peggiori in campo.