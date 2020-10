Napoli, altro giro di tamponi per gli azzurri. I risultati arriveranno solo domani

In mattinata il Napoli ha effettuato un nuovo giro di tamponi nel ritiro di Castel Volturno. A riferirlo è la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui come al solito arriveranno nella giornata di domani i risultati. Nell'ultima tornata di test non era emerso nessun nuovo positivo. I contagiati in casa Napoli sono Piotr Zielinski ed Eljif Elmas.