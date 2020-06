Napoli, altro no di Milik per il rinnovo: Giuntoli fissa la dead line alla fine del mese

vedi letture

Un altro no, scrive La Gazzetta dello Sport, in merito al rinnovo di contratto di Arkadiusz Milik. Stavolta, però, potrebbe essere stato l’ultimo anche se Cristiano Giuntoli ha posto come termine ultimo la fine del mese. L'attaccante polacco non ha risposto alle sollecitazioni, non sembra interessato a prolungare l'accordo in scadenza a giugno 2021 e le strade sono vicine a separarsi. L’ipotesi più probabile è che possa finire in Premier League, dove ha diversi estimatori, meno probabile la Serie A a meno che non venga soddisfatta la richiesta di 50 milioni di euro (che la Juve vorrebbe colmare al massimo con delle contropartite).