© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Altro ultimatum del Napoli a Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante la prima dead line fosse stata fissata per ieri, il club azzurro è pronto ad aspettare fino a martedì, anche perché dopo quel giorno ci sarebbe poi il rischio di non riuscite a sistemare i contratti in tempo, vista la difficoltà nella stesura, comprendendo anche lo sfruttamento dei diritti di immagine.