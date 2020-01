Accelerata del Napoli per Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club azzurro ha infatti alzato l'offerta al Celta Vigo a 21 milioni di euro più bonus, cifra che dovrebbe bastare per arrivare alla definitiva fumata bianca. Nel frattempo il giocatore ha già accettato la proposta dei partenopei per un contratto di 5 anni a 1,8 milioni di euro a stagione. Con l'ok del Celta l'operazione si concluderà definitivamente in maniera positiva per il Napoli.