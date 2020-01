Napoli, Amrabat si complica: il marocchino adesso è tentato dall'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è ancora così sicuro l'approdo di Sofyan Amrabat al Napoli durante la prossima estate. Come riporta La Gazzetta dello Sport di oggi, nonostante il club azzurro abbia già un'intesa totale con l'Hellas Verona (nell'operazione anche Amir Rrahmani) , il calciatore classe '96 si sarebbe preso ancora un po' di tempo prima di decidere.

Tentazione nerazzurra - Amrabat, infatti, è assai tentato da un'offerta dell'Inter, proposta che in queste ore sta prendendo in seria considerazione. Il Napoli in ogni caso non molla, resta ottimista e, secondo la rosea, alla fine dovrebbe comunque riuscire a portare il talento marocchino alla corte di Gattuso a partire dalla stagione 2019-2020.