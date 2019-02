Napoli, Ancelotti: "18 occasioni in due gare e 0 gol, non lo accetto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, è intervenuto al microfono di Sky Sport dopo il pareggio con l'Inter: "Ci è mancato il gol, come a Firenze. C'è stata determinazione, cattiveria, concentrazione. E' mancato il gol, ma dobbiamo migliorare. Non possiamo accettare di fare 18 palle gol in due partite e non segnare. Se si vuole fare di tutta l'erba un fascio è sbagliato, perché la squadra gioca molto bene e sfido chiunque a dire il contrario. Ma non finalizza bene la mole di gioco creata. Non siamo in una terra di mezzo, siamo molto ben posizionati in classifica e la squadra dimostra nel gioco soprattutto e nella motivazione di esserci. Il gioco dice che la squadra è concentrata e determinata, ha un'identità precisa. Non è possibile che con tutte queste occasioni non segniamo. Bisogna migliorare nei dettagli: arrivare un attimo prima sul pallone, tirare in maniera un po' più precisa".

Stanno mancando gli attaccanti? "Riguarda tutti, non è solo un problema di attaccanti. Tutti dobbiamo finalizzare meglio. A Firenze ha avuto tante occasioni Zielinski o Callejon, anche chi viene da dietro. E' un problema che va risolto insieme per fare meglio le cose nel finale".

E' una questione tecnica? "Sì. Un passaggio ben fatto, un anticipo dentro l'area, sono tutte cose che riguardano anche la tecnica".

Chi bisogna convincere a Napoli per fare uno stadio nuovo? Perché in partite come questa può fare la differenza. "Non certamente il nostro presidente. Il problema stadi è un problema generale, non solo nostro. Finora le avevamo vinte tutte a parte due qui. Direi di non generalizzare".

Ancora sul problema offensivo: "Gli attaccanti fanno sempre un lavoro specifico, tirano e crossano tanto. Sono molto seri e professionali, ci tengono a risolvere questo problema. E' un piccolo dettaglio. Ci focalizziamo molto su questa carenza, ma poi c'è tutto il resto. A mio modesto parere, con la poca esperienza che ho, gioca bene a calcia".

Ti vedo un po' innervosito. "No, ho poca voce. Sono dispiaciuto perché se giochi male ci sta, ma quando meriti di vincere devi vincere. E se non abbiamo vinto ce la dobbiamo prendere solo con noi stessi".