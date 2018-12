Napoli, Ancelotti: “A Bergamo bel colpo. Juve-Inter? Noi ambiziosi”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato al termine della sfida vinta ieri sera per 2-1 contro l’Atalanta attraverso il microfono di Radio Rai. “La differenza l’ha fatta l’energia spesa dall’Atalanta per agguantare il pari, l’ha meritato perché ha spinto tanto. Poi, durante la partita, agli avversari è mancata energia. Lì è la differenza, i nerazzurri hanno giocato bene con aggressività. Abbiamo difeso, ci siamo avvantaggiati presto. Nel finale abbiamo ripreso il controllo”, le parole del mister azzurro che ha poi proseguito: “Peccato per il mancato raddoppio nel primo tempo? Sì, abbiamo avuto qualche chance. L’Atalanta ha disputato un’ottima gara, la partita è stata in equilibrio. L’Atalanta gioca bene, un calcio dinamico. Per noi, vincere a Bergamo, rappresenta un bel colpo”.

Venerdì c’è Juve-Inter, voi guardate in vetta oppure vi guardate le spalle? “Noi siamo ambiziosi, guardiamo sempre avanti. Il distacco è talmente ampio che non ci pensiamo, altrimenti ci demoralizziamo. Allora preferiamo pensare alla sfida di sabato contro il Frosinone”.

Avete ripreso quanto perso col Chievo? “Forse sì perché vincere qui non è facile e l’Inter lo sa. L’Atalanta gioca un bel calcio, volitivo. Noi abbiamo fatto bene”.

Si dirà che la partita l’ha vinta Ancelotti inserendo Milik nel finale. “E’ un merito di Milik, era pronto nonostante un periodo in cui non ha giocato tanto. Ha mostrato serietà”.