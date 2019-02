Napoli, Ancelotti a caccia del riscatto con tanti dubbi di formazione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli è chiamato al riscatto. La squadra di Ancelotti proverà a dare risposte importanti sul piano caratteriale e tecnico dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Di fronte però stasera si ritroverà una delle squadre più in forma del campionato, la Sampdoria di Giampaolo a caccia di punti preziosi visto che si trova ad appena due lunghezze dal quarto posto occupato dal Milan e nel gruppone in lotta per l'Europa sembra quella che gioca il miglior calcio. Il Napoli per ritrovarsi si affida al fattore campo - anche se al momento sembra difficile andare oltre 25mila spettatori - dove è appena due punti dietro la Juventus con 10 vittorie e 2 pareggi, ed è imbattuto - considerando anche l'anno scorso - da 16 sfide casalinghe in campionato (13 vittorie e 3 pari) più di ogni altra squadra in serie A e nei principali campionati europei solo Liverpool (13 vittorie e due pareggi) e Borussia Mönchengladbach (12 vittorie e 1 pareggio) hanno uno score simile.

Avversario pericoloso ed in grande fiducia, ma probabilmente il Napoli si esprime al meglio affrontando una squadra aperta come la Sampdoria che ha sia segnato che subito gol in tutte le sue ultime sette trasferte (in cui i blucerchiati hanno ottenuto un solo successo, evidenziando una differenza di rendimento tra casa e fuori). Ancelotti dovrà fare a meno di Fabian squalificato, ma recupera Albiol che dovrebbe formare la coppia con Koulibaly, con Malcuit a destra (favorito su Hysaj) e Mario Rui a sinistra. A centrocampo potrebbe schierare uno tra il recuperato Hamsik (anche se proseguono le sirene cinese) e Allan con Zielinski; ai lati Callejon a destra e Verdi a sinistra, in ballottaggio con Insigne, quest'ultimo sfavorito per i ruoli d'attacco visto il momento poco brillante col gol che manca da tre mesi. Difficile infatti tenere fuori Milik che potrebbe far coppia con Mertens.