© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli torna a Firenze, ma stavolta più che altro per provare a tenere in piedi il campionato e blindare ulteriormente il secondo posto in prospettiva di un'Europa League che potrebbe diventare il vero obiettivo nella seconda parte della stagione. La squadra di Ancelotti è chiamata però a non lasciare nulla di intentato ed a vincere per accorciare sulla Juve, in attesa della sfida sul campo del Sassuolo, o almeno ad uscire da questo turno con il distacco inalterato per dare un senso allo scontro diretto al San Paolo del 3 marzo. Al di là del discorso numerico, il Napoli deve dare una risposta - dopo la convincente vittoria sulla Samp - per quanto riguarda il rendimento esterno. Tra Campionato e Coppa Italia infatti ha realizzato zero gol contro Inter e Milan ed in campionato non resta a secco da tre gare di fila dal 2015.

Gli azzurri avranno un compito tutt'altro che agevole sul campo della Fiorentina che si gioca molto nella corsa all'Europa League. La squadra di Pioli inoltre con l'acquisto di Muriel ha accentuato le proprie caratteristiche di ripartenza ed ha trovato - a differenza della prima parte della stagione - grandi numeri offensivi: nelle ultime cinque gare tra campionato e coppe ha siglato 17 gol. Ancelotti oltre ad Hamsik dovrà fare a meno di un pilastro come Albiol, out per problemi al ginocchio: in difesa ancora spazio quindi per Maksimovic con Koulibaly mentre soliti ballottaggi sulle corsie con Malcuit e Mario Rui favoriti su Hysaj e Ghoulam. A centrocampo per la prima volta insieme Allan e Fabian con Callejon e Zielinski (favorito su Verdi) ai lati. In attacco il dubbio riguarda il partner di Insigne - capitano in pectore - perché Milik ha avuto qualche piccolo fastidio in questi giorni ed è in ballottaggio con Mertens. Chi dei due resterà fuori sarà anche il candidato a partire dall'inizio giovedì a Zurigo nella logica delle rotazioni.