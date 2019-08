© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa dei rinforzi in attacco, Carlo Ancelotti guida il Napoli nella tournée negli Stati Uniti. Nella notte è in programma la prima delle due sfide al Barcellona ed il tecnico potrà verificare i progressi fatti dai suoi - visti nel tris al Liverpool e nella vittoria di Marsiglia - contro una delle squadre più caratterizzate da una filosofia di gioco. "Mi auguro che i ragazzi diano seguito alle prestazioni viste nella gara di Edimburgo con il Liverpool ed a Marsiglia di domenica scorsa - le parole di Ancelotti in conferenza stampa -, voglio vedere una squadra con coraggio e personalità. Sicuramente saranno due test match impegnativi ed importanti per valutare la nostra condizione fisica".

Nel ritiro di Miami ieri si sono aggregati anche Allan ed Ospina, che potrebbero prendere confidenza col campo nella seconda sfida col Barcellona di sabato al Michigan Stadium di Ann Arbor, ed a questo punto prima di Ferragosto si attende solo il ritorno di Koulibaly. Per questa notte Ancelotti intanto recupera a centrocampo Zielinski, out a Marsiglia per uno stato influenzale. Il tecnico dovrebbe comunque far ruotare tutti gli effettivi a disposizione, che non hanno i novanta minuti e gestirli anche in vista del secondo test ravvicinato. Rotazioni ridotte però in attacco dove Verdi e Younes sono gli unici cambi ai quattro giocatori offensivi e per questo Gaetano, finora sperimentato con ottimi risultati da centrocampista, potrebbe tornare ad agire in una posizione più offensiva.