Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ancelotti a vita al Napoli? Il Napoli e il presidente sono precursori di iniziative che in questo campo non si sono mai verificate. Non è mai esistito un contratto a vita e questo tipo di durata non è consentito per legge. Ma potrebbe essere il momento per abbattere questa obsoleta normativa. Al massimo si può arrivare ai cinque anni di contratto, ma qualora queste volontà di De Laurentiis e Ancelotti dovessero essere verità si potrebbe fare giurisprudenza. Non credo che si tratti di una cosa di facile stesura davanti alla Lega", riporta Tuttonapoli.net.