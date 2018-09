Napoli, Ancelotti: "Abbiamo perso due punti ma ora niente drammi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha così commentato a Sky Sport il pari dei suoi nell'esordio di Champions sul campo della Stella Rossa: "Ci è mancato poco. Abbiamo sbagliato qualche passaggio di poco, qualche cross, eravamo in area in ritardo. Poco a poco però poi è venuto questo. Siamo stati anche un po' sfortunati e non incisivi. Abbiamo perso due punti ma ci mancano altre cinque partite, non dobbiamo essere abbattuti né essere così drammatici né troppo negativi. Vero che non abbiamo saputo segnare, e questo è un peccato. Nell'ultimo quarto d'ora non si è giocato perché sono dei professionisti in questo e l'arbitro a volte ci è cascato. Ma dovevamo segnare prima. Allan regista? Forse ci poteva stare di mettere prima Hamsik. La prestazione di Allan è stata condizionata dal giallo. Pensavo già di cambiarlo nell'intervallo ma ho preferito aspettare anche perché è un giocatore importante. Ci mettevamo troppo ad arrivare in attacco, forzando poi il gioco centrale. Insigne? In quella posizione mi sta piacendo: è bravo sia nello stretto che senza palla. Quando è entrato Mertens l'ho messo a sinistra ma era un po' stanco".