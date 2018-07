© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Piotr Zielinski. Per il ventiquattrenne, 94 gare in azzurro, 154 totali in Serie A comprese quelle con l'Udinese, è previsto un rinnovo di contratto senza clausola. Carlo Ancelotti lo voleva già a Monaco, non lo ha allenato al Bayern ma lo guiderà in azzurro. Con un nuovo contratto, senza la clausola da 65 milioni di euro.