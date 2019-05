© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, si è così espresso a Radio Rai dopo la vittoria in extremis dei partenopei contro il Cagliari: "Il momento in cui è stato fischiato il rigore era difficile. Ogni decisione è complicata, qualcuna ancor di più. Questo è un episodio controverso. Abbiamo fatto tanto possesso palla ma non abbiamo finalizzato: il gol di Pavoletti ci ha fatto giocare con un'intensità diversa, e al di là dell'episodio per me è una vittoria meritata. Ce lo teniamo ben stretto il secondo posto matematico, per finire la stagione fuori dalla bagarre Champions e con serenità per programmare bene la prossima stagione. Aggressione camorristico alla piccola Noemi? Purtroppo è successo, speriamo si riprenda in fretta e cercheremo di stare più possibile vicini alla famiglia sperando che tutto si risolva per il meglio. Quando ci sono di mezzo i bambini siamo tutti più sensibili. Meno punti dello scorso anno? Tenere il passo della Juve era onestamente difficile, certo è che abbiamo un po' mollato perché il distacco era grande, ma il secondo posto ci soddisfa e la squadra sarà certamente rinforzata per il prossimo anno".