Napoli, Ancelotti: "Albiol torna dall'inizio, la sua esperienza è mancata"

Raul Albiol è tornato a disposizione per il Napoli di Carlo Ancelotti. Lo stesso allenatore ha ammesso che domani il difensore scenderà in campo dal 1' contro il Cagliari. "Albiol ha recuperato, sta bene e giocherà. Non ha i 90 minuti nelle gambe probabilmente, è mancata la sua esperienza e personalità anche se pure altri hanno fatto bene. Saranno importanti per tutti, ma daremo segno di professionalità facendo il massimo fino all'ultimo minuto. Le valutazioni sono state già fatte", le parole del mister.

Lungo infortunio. Albiol è tornato in campo domenica scorsa a Frosinone, nel finale di gara. Pochi minuti per lo spagnolo, che mancava all'appello da gennaio. Novanta minuti a San Siro contro il Milan in campionato, poi i problemi fisici che gli hanno impedito di aiutare la sua squadra in Europa League.