Napoli, Ancelotti: "Allan? La sua situazione è già stata risolta"

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti in conferenza stampa ha parlato anche di Allan, calciatore al centro di numerose voci di mercato, chiudendo nuovamente a un suo possibile addio a gennaio: "Nell'ultimo periodo s'è allenato poco e per questo motivo non ha giocato. Ma ora sta bene e al 45esimo l'ho sostituito solo perché volevo cambiare la disposizione tattica. La sua situazione è già stata risolta ed è tutto tornato nella normalità".