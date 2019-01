© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Non temo di perdere Allan". Parola di Carlo Ancelotti, che in conferenza stampa ha parlato delle sirene di mercato sul centrocapmista del Napoli: "La volontà del club è di rimanere competitiva come negli ultimi anni. Nella valutazione del momento c'è solo la possibilità di un giocatore in prestito perché non vogliamo una rosa troppo larga per la gestione degli allenamenti. Allan domani non gioca dall'inizio perché aveva un permesso, come anche Ospina, perchè s'è allenato poco. Lo dico prima per evitare certi discorsi ed avete un vantaggio di formazione

Con i se e con i ma... non si va da nessuna parte. In questo momento non c'è una possibilità del genere. Rog è uno di quei giocatori che consideriamo di mandare in prestito".