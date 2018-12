Dopo la vittoria di ieri sera contro il Bologna, è arrivato come di consueto il tweet dell'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti. Questo il suo pensiero affidato ai social: "Finiamo l’anno con una vittoria sofferta, ma con un lavoro ben fatto. Adesso pensiamo a brindare per un grande 2019. Buon anno!".

We finished the year with a victory. A challenging win and a job well done. Now we will toast to an amazing 2019. Happy New Year!! #forzanapolisempre

Finiamo l’anno con una vittoria sofferta, ma con un lavoro ben fatto. Adesso pensiamo a brindare per un grande 2019. Buon anno!! pic.twitter.com/hNbL7cIfEo

