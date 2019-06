Napoli, Ancelotti avverte la Juventus: "Ho preso la mira, la fionda è tirata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il primo anno è stato di transizione" dichiara Carlo Ancelotti in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport in edicola questa mattina: "In difesa è pesata molto la lunga assenza di Albiol". Il tecnico dei partenopei non si nasconde e dichiara: "La fionda è pronta a colpire" e nel mirino ovviamente c'è la Juventus che presto sarà di Sarri: "Ha un legame molto forte con i napoletani. E' comprensibile che qualcuno viva male l'approdo alla Juventus, ma è un professionista".