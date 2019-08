Napoli, Ancelotti: "Barcellona? Domani voglio la stessa personalità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, è intervenuto sul sito ufficiale del club azzurro per introdurre la sfida contro il Barcellona: "Nella prima gara di mercoledì col il Barcellona ho visto grande personalità. Vorrei rivederla domani (questa sera, ndr). Mi auguro che la squadra ripeta quanto fatto di buono a Miami. I ragazzi hanno dimostrato carattere, personalità e buone idee e non dobbiamo far altro che confermarlo in campo domani anche per incrementare la nostra fiducia. Sinceramente penso alla mia squadra. Probabilmente darò maggiore spazio a coloro i quali hanno giocato meno minuti nella gara di Miami".