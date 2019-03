Napoli, Ancelotti blinda Allan e Koulibaly ed ha due dubbi per l'Olimpico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si torna in campo ed Ancelotti ieri in conferenza ha fissato gli obiettivi: blindare il secondo posto in classifica ed aumentare l'autostima in questo ciclo di gare ravvicinate prima dell'Arsenal. La sfida non è di certo tra le più agevoli: di fronte ci sarà la Roma di Ranieri, in crisi di gioco e classifica con due sconfitte nelle ultime tre gare giocate, ma che si gioca praticamente tutto in chiave quarto posto con tanti senatori che sono chiamati alla miglior prova dell'anno dopo le punzecchiature del tecnico.

Anche per questo Ancelotti ha sottolineato le difficoltà del match, respingendo ogni discorso sul mercato, blindando nuovamente Koulibaly e stavolta anche Allan, i giocatori al centro dei principali rumors: "Restano 60 giorni e non ha senso perdere energie col mercato - le parole di Ancelotti in conferenza -, i giocatori lo sanno bene. Tutte voci al 99% che non sono vere. Mercato in base alle cessioni? Allan e Koulibaly sono del Napoli e resteranno del Napoli. Quando mi vedrete incatenato a Castel Volturno significherà che sono andati via. Non c'è la volontà di cedere e soprattutto non c'è l'esigenza del club di vendere".

Per quanto riguarda la formazione, invece, Ancelotti ha diversi dubbi. Il tecnico deve rinunciare a Zielinski squalificato e Insigne per una contrattura (stop solo di pochi giorni, non è a rischio per l'Arsenal), oltre a Ghoulam e Ospina. Il primo dubbio riguarda la scelta a sinistra a centrocampo con Verdi leggermente favorito su Younes (che non ha ancora i 90') nella linea con Allan, Fabian e Callejon, dietro Mertens e Milik. In difesa Maksimovic e Koulibaly, a sinistra Mario Rui ed a destra l'altro dubbio con Malcuit probabilmente leggermente in vantaggio su Hysaj, reduce da due gare con la nazionale.