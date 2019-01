Napoli, Ancelotti blinda Allan ma lo lascia a casa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allan resta, ma non gioca. Carlo Ancelotti fa chiarezza in conferenza stampa, alla vigilia della prima sfida da avversario sul campo del suo Milan - guidato per 420 partite complessive - caratterizzata però dai rumors sul futuro del brasiliano. "Non figura tra i convocati perché la sua settimana è stata travagliata - l'ammissione del tecnico del Napoli che entra nel merito della trattativa con una semplicità insolita per il nostro calcio - , s'è allenato poco e preferiamo tenerlo qui per allenarsi in vista della gara di martedì. L'unica cosa che so è che rimane, fortunatamente. Non c'era la necessità del club di venderlo. La società ha accolto le esigenze del giocatore di trasferirsi se ci fossero state le condizioni, ma non avremo problemi". Napoli dunque senza Allan, ma che recupera dalle squalifiche Koulibay ed Insigne e che presenterà la miglior formazione possibile senza fare calcoli in vista di martedì, sempre contro il Milan per i quarti di Coppa Italia in gara secca: "Nel campionato siamo in lotta, anche se distanziati, martedì è ad eliminazione diretta. Sono situazioni diverse, ma entrambe importanti. Ci teniamo molto al campionato, la formazione sarà la migliore possibile e non in base a martedì perché vogliamo tenere aperto il campionato".

Miglior formazione possibile e quindi a centrocampo probabile conferma per la coppia Fabian-Diawara, in campo nelle prime vittorie del 2019 con Lazio e Sassuolo, con Callejon e Zielinski ai lati e Hamsik recuperato pronto a subentrare. In attacco Milik è inamovibile e potrebbe far coppia con Insigne, che torna a Milano per riscattare la brutta prova ed il rosso rimediato contro l'Inter, mentre difesa tipo con Albiol-Koulibaly al centro ed Hysaj e Ghoulam favoriti ai lati su Malcuit e Mario Rui che potrebbero essere schierati in Coppa Italia. Miglior formazione possibile, come sottolineato da Ancelotti, ma tanti elementi di spessore in panchina pronti a subentrare per poi essere freschi martedì: discorso che riguarda, oltre ai laterali, anche Maksimovic, Hamsik, Mertens e, come detto, Allan per almeno sette cambi per crearsi un vantaggio dal punto di vista fisico. La testa della squadra, però, è sulla prima delle due sfide ai rossoneri perché - come testimonia la sfida alla Lazio - questo Napoli vuole tenere aperto il campionato puntando di nuovo i 90 punti.