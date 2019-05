Napoli, Ancelotti blinda Insigne e conferma l'assalto a Lozano e Trippier

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Dobbiamo blindare il secondo posto, raggiungere gli 80 punti e chiudere bene la stagione". Carlo Ancelotti ieri ha provato a dare un significato alla gara di questa sera col Cagliari, che può dare l'aritmetica del secondo posto in classifica dopo il pari di ieri dell'Inter, ma poi inevitabilmente l'attenzione s'è spostata sulle prime manovre di mercato, le prospettive per la prossima stagione e l'incontro in settimana con Insigne, ADL, Giuntoli ed i suoi manager.

Proprio sul capitano del Napoli la situazione è stata definita. "C'è stato l'incontro - ha confermato Ancelotti - la volontà di Lorenzo è di restare e prolungare e non c'è mai stata da parte nostra la volontà di cederlo e siamo contenti che resterà". Meno chiaro naturalmente sui nomi che circolano, anche se non sono mancate le indicazioni: "Lozano e Trippier? Non mi piace parlare di chi gioca d'altre parti. Sono tra i giocatori che stiamo valutando, poi ci sono di mezzo le trattative, ma siamo interessati". E sulla notizia dell'arrivo della moglie di Trippier in città per visitare strutture e le scuole per i bimbi ha provato a minimizzare: "Napoli è una bella città da visitare...". Chiusura invece per Barella: "L'apprezzamento resta, è un grande centrocampista, ma non è tra quelli sotto osservazione".

Rassicurazioni invece sui giocatori più chiacchierati in uscita: "Al momento nessuno è venuto da me a dire che preferisce andar via. Al momento non c'è bisogno di incatenarmi" ridendo al riferimento su una sua vecchia battuta in caso di addio di uno tra Allan e Koulibaly. E non è mancato un passaggio su Callejon, dopo la maglia rifiutata da una minoranza della tifoseria: "Sta bene, è tranquillo, è stato soprattutto un malinteso, c'è stato un chiarimento con i tifosi e credo che sia sereno, ma lo era anche dopo l'episodio. E' stato un episodio di frustrazione, ma il giocatore è ammirato dai tifosi, forse tra i più ammirati per la serietà". Stasera intanto la squadra tornerà al San Paolo in uno scenario desolante con non più di 15mila spettatori.