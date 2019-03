Napoli, Ancelotti blinda Koulibaly e indica l'unica strada possibile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Io sono sulla linea Ferguson. Per me l'allenatore deve essere il punto di riferimento della società, la rappresenta in toto e quindi deve avere un ruolo centrale". Le parole dei giorni scorsi di Aurelio De Laurentiis si sposano bene col ruolo che sta assumendo Carlo Ancelotti, calato pienamente nel progetto Napoli, al punto da provare ripetutamente - nel giro di pochi giorni - a farsi tramite anche con i tifosi per chiarire alcuni punti del progetto del club che negli anni hanno portato non poche tensioni, nonostante gli ottimi risultati dal punto di vista sportivo.

Anche ieri il tecnico è entrato nel merito della filosofia del club che non cambierà di certo in estate sul mercato con grani nomi, anche perché - per un club delle dimensioni economiche del Napoli - c'è un'unica strada possibile. "Si può vincere senza comprare top player? Sì, se ne trovi altri come Meret e Fabian. Nel mondo - le parole del tecnico in un'intervista a Repubblica - ci sono molti giovani top player. Conta la loro personalità, il carattere di un giocatore prescinde dalla sua età". Ed ancora: "Il Napoli non sarà mai come la Juve, ma prima o poi potrà batterla. Hanno grandi risorse e il Napoli non ha vinto ancora solo per una questione economica. Il fatturato incide molto nel calcio moderno, quindi non possiamo che provarci secondo il nostro modello".

Una realtà che ogni estate, nonostante le buone sessioni di mercato, fatica ad essere compresa, o più che altro accettata, dai tifosi. In entrata, così come in uscita, nonostante il club sia da anni il meno attivo nelle cessioni, salvo quando messo alle strette dalla volontà dei singoli giocatori. Ora i fari sono accesi su Koulibaly, fresco di rinnovo con ingaggio da 6mln di euro, un record per le casse del Napoli, a testimonianza del massimo sforzo per trattenerlo. E le parole di Ancelotti hanno confermato quantomeno che non c'è alcuna cessione programmata: "Ho una squadra già strutturata, giovane e in crescita - ha proseguito - la spina dorsale è robusta: due portieri di valore, una difesa affidabile con un fenomeno come Koulibaly, il centrocampo ben strutturato con Allan, Zielinski e Fabian, come in attacco. Siamo destinati a crescere con investimenti mirati in sintonia col club. I big restano? Il Napoli non è costretto a vendere e tanto meno a realizzare plusvalenze. Koulibaly da qui non si muove".