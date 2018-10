Napoli, Ancelotti chiede coraggio e prepara una gara offensiva

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria di Udine, il Napoli torna sul red carpet della Champions con la sfida delicatissima al PSG. Gli azzurri arrivano al Parco dei Principi reduci da tre vittorie di fila - contro Liverpool, Sassuolo e Udinese, tra l'altro senza subire gol -, accorciando sulla Juventus capolista, mentre sono primi nel girone con un punto di vantaggio sui parigini prima di una sfida che potrebbe risultare pesantissima qualora gli azzurri riuscissero a portare a casa un risultato positivo. E' quanto ha sottolineato anche Carlo Ancelotti in conferenza stampa che, così come già accaduto contro il Liverpool, ha provato a dare ulteriore fiducia ai suoi: "Le squadre imbattibili non esistono, è vero che hanno un potenziale incredibile davanti ma la gara col Liverpool ci ha dato molta consapevolezza. Non so se servirà per vincere, ma vogliamo mostrare tutte le qualità contro una squadra formidabile che è candidata a vincere la Champions".

Cambierà qualcosa però rispetto alla sfida ai reds, a partire dal piano tattico del match e l'indicazione è arrivata proprio dal tecnico azzurro. "Senza coraggio possiamo pure stare a casa, noi siamo qui per giocare", ed ancora: "La strategia sarà diversa rispetto al Liverpool, le squadre del resto hanno caratteristiche diverse". Probabile quindi un atteggiamento più offensivo per non farsi schiacciare dal tridente stellare del PSG che ha anche un centrocampo propositivo e di qualità, e che il Napoli dovrà provare a far correre all'indietro. Un'ulteriore conferma è poi arrivata anche da Hamsik: "Dobbiamo giocarcela altrimenti loro con i campioni che hanno ti devastano".

Compito arduo perché chiaramente di fronte ci sarà l'armata di Tuchel e del tridente terribile, che punta a vincere la competizione e che sembra in un buon momento. I parigini sono reduci dal 5-0 contro l'Amiens e in Ligue1 stanno spazzando via gli avversari (10 vittorie su 10 con 37 gol fatti), ma il tecnico del PSG ha invece provato a smarcarsi un po' dalla pressione: "Noi favoriti per la Champions? Conta l'esperienza dei club, noi non ne abbiamo molta, per questo è difficile. Non siamo favoriti per la Champions, per niente proprio, ed il gruppo è molto complicato. Il Napoli è una squadra davvero top - ha proseguito -, servirà giocare da squadra, altrimenti non abbiamo possibilità".