© foto di J.M.Colomo

Carlo Ancelotti, per rinforzare il suo Napoli in vista della prossima stagione, guarda in Spagna, precisamente a Madrid sponda Real. Il tecnico emiliano ha individuato due obiettivi princiapali: James Rodriguez e Federico Valverde. Entrambi, però, sono difficili da raggiungere: il primo ha un ingaggio troppo alto per gli standard del club campano, mentre Zidane stravede per il secondo, tanto che avrebbe posto il veto sulla cessione. L'uruguaiano ha impressionato il tecnico francese, che vorrebbe farne un punto fermo della squadra. A riportarlo è Marca.