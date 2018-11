Napoli, Ancelotti chiede maturità per evitare un altro scherzetto a Genova

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mano all'orecchio ad imitare il gesto di Mourinho, giustificandolo in gran parte, riproponendo l'appello lanciato proprio nel post di Torino per migliorare la cultura sportiva in Italia. La conferenza stampa di Carlo Ancelotti cattura le copertine su un episodio che ha fatto discutere e catalizzato l'attenzione, ma racchiude molto altro in vista del match di questa sera. "E' una prova di maturità dopo le fatiche fisiche e mentali della sfida al PSG", così il tecnico del Napoli - abbandonando un po' di quell'estrema serenità che caratterizza le sue vigilie - ha alzato il livello d'attenzione della squadra alla vigilia della sfida al Genoa, cruciale per restare quantomeno in scia della Juventus prima della sosta, eventualmente sfruttare un passo falso nel big-match col Milan o nei prossimi scontri diretti, considerando che invece il calendario degli azzurri continuerà a sorridere (manca solo il confronto con l'Inter del 26 dicembre).

Ogni discorso però passa dalla sfida di Genova, tutt'altro che agevole per il tecnico, non solo per una possibile flessione post-Champions: "Andiamo in uno stadio dove abbiamo brutti ricordi per l'ultima gara persa. Affrontiamo una squadra in difficoltà che sarà motivatissima ed un ambiente che la supporterà come sempre al 100% e solo la maturità ci può dare il 100% di concentrazione e motivazione", ha proseguito Ancelotti, consapevole che senza un'altra buona prova non è affatto scontata la vittoria contro una squadra ferita e che in casa è sempre capace di galvanizzarsi. Non a caso ridurrà il turnover visto nelle ultime gare di campionato. "Sei cambi? Sono troppi, qualcuno in meno". l'indizio di Ancelotti in conferenza. Le rotazioni saranno ridotte per le insidie del match, ma anche perché tanti hanno saltato la gara con l'Empoli e sarebbero 'solo' alla seconda di fila. Davanti ad Ospina quindi linea con Albiol e Koulibaly, Mario Rui a sinistra e Hysaj a destra (a sinistra, lasciando il posto a Malcuit a destra, solo in caso di riposo per il portoghese). A centrocampo possibile conferma per Callejon e Fabian ai lati con al centro Allan e probabilmente Zielinski (da tenere in considerazione anche Hamsik o Diawara con il polacco a quel punto al posto di Fabian) ed in attacco Insigne con Milik, atteso da una chance importante.