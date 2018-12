Napoli, Ancelotti chiude il mercato ma resta in bilico una cessione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per il Napoli sarà un mercato di gennaio da spettatore. Salvo colpi in prospettiva, come nel caso di Agustín Almendra, classe 2000 del Boca Juniors e della nazionale Under 20 da bloccare per l'estate, il club partenopeo non inserirà tasselli per l'immediato. Del resto il Napoli ha già una rosa abbondante, con alternative per ogni ruolo e enormi difficoltà per la lista Uefa in cui non rientra ad esempio Younes, uno che l'Europa League l'ha disputata da protagonista arrivando in finale e finendo nella top11 della competizione. Oltre l'ex Ajax solo da poco Ancelotti ha recuperato elementi come Meret, Verdi e Ghoulam, altri acquisti a tutti gli effetti, e da febbraio potrà inserire gradualmente anche il rientrante Chiriches.

Ed in merito Carlo Ancelotti è stato chiarissimo la scorsa settimana: "Con sincerità, non arriverà nessuno. La rosa mi soddisfa, è competitiva, un arrivo mi darebbe problemi nella gestione e non partirà nessuno, salvo qualche giocatore che si incatena e dice voglio andare via a tutti i costi". L'unico punto interrogativo per gennaio riguarda proprio una possibile partenza a centrocampo, dove Rog e Diawara si dividono il pochissimo spazio alle spalle dei titolari Hamsik ed Allan, ma anche di Zielinski e Fabian spesso utilizzati al centro. In realtà per questi ultimi si tratta della posizione naturale in un 4-4-2, ma proprio per l'abbondanza sono stati adattati - con ottimi risultati - a sinistra. Col ritorno di Verdi a sinistra si può ipotizzare un utilizzo maggiore del polacco e dello spagnolo al centro, riducendo ancora gli spazi per Diawara e Rog con in particolare il croato che potrebbe essere ceduto in prestito. Valutazione che inevitabilmente Ancelotti farà insieme a club ed al giocatore.